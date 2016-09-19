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Стартовал набор участников программы стажировки в правительстве Москвы

Москва
19 сентября, 17:19 UTC+3
Стажеры смогут участвовать во всех знаковых проектах столицы с ноября 2016 года по май 2017 года
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МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Набор участников программы стажировки в правительстве Москвы стартовал в понедельник в столице. Об этом сообщили в Управлении государственной службы и кадров правительства Москвы.

"19 сентября стартовал набор стажеров программы "Москва моими глазами" сразу по четырем направлениям: "Медийный город", "Социальный город", "Комфортная городская среда" и "Правовое пространство". На оплачиваемую семимесячную стажировку приглашаются студенты и выпускники вузов. За предыдущие пять лет существования программу уже прошли более 200 талантливых ребят", - сказали в управлении.

Там пояснили, что стажеры смогут участвовать во всех знаковых проектах столицы с ноября 2016 года по май 2017 года. Ежемесячная заработная плата составит 20 тыс. рублей.

Правительство Москвы шестой год подряд реализует программу стажировок. Принять в ней участие могут как молодые специалисты, так и студенты старших курсов. Будущим стажерам предлагается работать по направлениям "Медийный город" (работа в пресс-службах и СМИ), "Социальный город" (работа с людьми: в поликлиниках, домах культуры и т.д.), "Комфортная городская среда" (работа в сфере транспорта, ЖКХ, благоустройства), "Правовое пространство" (работа в юридических отделах).

Стажеры будут работать в департаментах и комитетах правительства Москвы, Мосгордуме, олимпийском комплексе "Лужники", в городских парках, префектурах, управах, районных газетах. При этом за время стажировки участники имеют право сменить место работы два-три раза, для того чтобы получить навыки в разных сферах и понять, какая из них больше подходит.

Больше информации можно получить в соцсетях Управления государственной службы и кадров правительства Москвы, на Карьерном портале правительства Москвы talent.mos.ru.

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