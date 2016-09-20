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Небольшой дождь и до 12 градусов тепла ожидаются в московском регионе

Москва
20 сентября, 6:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, сентября. /ТАСС
Предстоящей ночью - облачно с прояснениями, местами не исключен небольшой дождь
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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Небольшой дождь и до 12 градусов тепла ожидаются в московском регионе, сообщили в Росгидромете.

"Будет облачно. Температура воздуха в Москве составит 10-12, по области - от 7 до 12 тепла. Ветер северо- западный, северный 3-8 м/с.", - уточнили в метеослужбе.

Предстоящей ночью - облачно с прояснениями, местами не исключен небольшой дождь. Столбики термометров в столице покажут 6-8, в Подмосковье - от 3 до 8 выше ноля. Ветер северо-восточный, восточный 5-10 м/с.

Днем в среду характер погоды не изменится - будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь. В Москве воздух прогреется до 10-12, по области - до 9-14 градусов. Ветер северо-восточный, восточный 5-10 м/с.

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