"Яндекс" планирует запустить в Москве беспилотное такси

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Беспилотное такси с технологией интеллектуального распределения заказов может появиться в Москве. "Яндекс.Такси" начал соответствующие переговоры с автопроизводителями. Об этом в интервью порталу M24 рассказала руководитель PR-проектов сервиса Элина Ставиская.

"Яндекс.Такси" ведет переговоры с автопроизводителями по поводу беспилотного такси, о начале тестирования этой технологии. Мы видим огромный потенциал в совмещении беспилотных авто и технологий интеллектуального распределения заказов - с учетом дорожной ситуации и специальных пожеланий пользователей", - сказала Ставиская, отметив что пока нет законодательной базы для использования беспилотных автомобилей. "Ее появление могло бы ускорить развитие рынка", - добавила Ставиская. При этом она не уточнила, когда именно беспилотные такси могут появиться в столице.

Отмечается, что сервис уже подписал соглашение о сотрудничестве с ПАО "КамАЗ" по разработке системы полуавтономного управления автомобилем, основанного на комплексе технологий искусственного интеллекта: компьютерного зрения, машинного обучения, речевых технологий. Кроме того, планируется разработать систему помощи водителю, способную удерживать машину в полосе, инициировать экстренное торможение, контролировать степень усталости шофера.

Столичные власти, по данным портала, выразили готовность сотрудничать с сервисами такси по этому вопросу. В Мосгордуме отметили, что появление беспилотных такси потребует изменений в ПДД и в организацию специальных выделенных полос.