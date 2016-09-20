Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.09:
$ 64.75
€ 72.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Усадьбу на Таганке выставили на торги повторно по цене ниже на 20%

Москва
20 сентября, 14:45 UTC+3
Новая стартовая стоимость контракта составляет 115 млн рублей
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Главный дом ансамбля городской усадьбы Г. И. Крюкова - Стариковых - Н. Ф. Ильина на Таганке повторно выставили на открытый аукцион; cтартовая стоимость контракта составляет 115 млн рублей - более чем на 20% ниже, чем на первых торгах. Об этом сообщает пресс-служба департамента Москвы по конкурентной политике.

"Стартовая стоимость договора купли-продажи составляет 115 млн рублей. Таким образом, цена была снижена более чем на 20%", - говорится в сообщении. Торги пройдут 11 ноября 2016 года, уточнили в пресс-службе.

Главный дом ансамбля городской усадьбы расположен по адресу ул. Таганская, 24, стр. 1. По данным департамента, площадь двухэтажного дома составляет 750 кв. м. Здание находится на первой линии домов, в районе с развитой инфраструктурой, в 400 метрах от станции метро "Марксистская".

Главный дом городской усадьбы Г. И. Крюкова - Стариковых - Н. Ф. Ильина был построен во 2-й половине XVIII-XIX веке архитектором В. Я. Яковлевым. Здание, сохранившееся со времен старой каменной Москвы, имеет необычную вытянутую форму, окружено каменной оградой с пилонами. Фасады постройки сохранили первоначальный вид.

Имущество является объектом культурного наследия регионального значения, поэтому будущий инвестор должен взять на себя обязательство по сохранению памятника архитектуры. Часть площадей - 694 кв. метров - передана в аренду двум компаниям. Последний договор аренды истекает в августе 2018 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
2
Пешеходный переход у Московского зоопарка дорисовали до настоящей зебры
6
В Москве открыто движение на участке Северо-Восточной хорды и эстакаде на Щелковском шоссе
15
Как выглядят новые станции московского метро
Выборы-2016
Седьмой созыв Госдумы. LIVE
Госдума современной России. Спецпроект ТАСС
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин сократил центральный аппарат МВД
2
Минобороны РФ: российская и сирийская авиация не наносила ударов по конвою ООН у Алеппо
3
Центробанк назвал нового лидера голосования за символ на банкнотах
4
Начинается подача тепла на городские объекты в Москве
5
Глава Минздрава РФ оказала помощь пассажиру рейса Москва - Нью-Йорк
6
"На грани коллапса": Москва и Вашингтон не могут прийти к компромиссу по Сирии
7
Важные гособъекты в Крыму могут попасть под охрану Росгвардии
Темы дня
Реклама