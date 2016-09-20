Усадьбу на Таганке выставили на торги повторно по цене ниже на 20%

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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Главный дом ансамбля городской усадьбы Г. И. Крюкова - Стариковых - Н. Ф. Ильина на Таганке повторно выставили на открытый аукцион; cтартовая стоимость контракта составляет 115 млн рублей - более чем на 20% ниже, чем на первых торгах. Об этом сообщает пресс-служба департамента Москвы по конкурентной политике.
"Стартовая стоимость договора купли-продажи составляет 115 млн рублей. Таким образом, цена была снижена более чем на 20%", - говорится в сообщении. Торги пройдут 11 ноября 2016 года, уточнили в пресс-службе.
Главный дом ансамбля городской усадьбы расположен по адресу ул. Таганская, 24, стр. 1. По данным департамента, площадь двухэтажного дома составляет 750 кв. м. Здание находится на первой линии домов, в районе с развитой инфраструктурой, в 400 метрах от станции метро "Марксистская".
Главный дом городской усадьбы Г. И. Крюкова - Стариковых - Н. Ф. Ильина был построен во 2-й половине XVIII-XIX веке архитектором В. Я. Яковлевым. Здание, сохранившееся со времен старой каменной Москвы, имеет необычную вытянутую форму, окружено каменной оградой с пилонами. Фасады постройки сохранили первоначальный вид.
Имущество является объектом культурного наследия регионального значения, поэтому будущий инвестор должен взять на себя обязательство по сохранению памятника архитектуры. Часть площадей - 694 кв. метров - передана в аренду двум компаниям. Последний договор аренды истекает в августе 2018 года.