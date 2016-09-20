Собянин: количество индивидуальных предпринимателей в Москве растет, несмотря на кризис

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Несмотря на кризисные явления, в Москве растет количество индивидуальных предпринимателей. Об этом сообщил во вторник мэр столицы Сергей Собянин в ходе подписания соглашения о взаимодействии между правительством Москвы и Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП). Документ подписали мэр Москвы и гендиректор АО "Федеральная корпорация по развитию МСП" Александр Браверман.

Собянин поблагодарил Бравермана за поддержку малого и среднего бизнеса, оказываемую в Москве. "Соглашение, конечно, выведет эту работу на новый уровень", - сказал мэр. По его словам, в столице, несмотря на кризисные явления, растет количество индивидуальных предпринимателей, а также предпринимателей, работающих по патенту.

"Это, конечно, во многом благодаря мерам, принятым и на федеральном законодательном уровне, и на региональном. Это и упрощение регистрации патентов, это и снижение их стоимости, расширение спектра услуг, которые могут оказывать предприниматели - все это создает другую атмосферу для развития малого предпринимательства", - отметил Собянин. Он подчеркнул, что город продолжает включать инновационное МСП в систему технопарков. "Сегодня уже зарегистрировано 26 технопарков с общим количеством работающих около 30 тыс. человек", - сказал градоначальник.

Кроме того, отметил он, за последние годы в Москве введены достаточные объемы офисной недвижимости, что практически ликвидировало имеющийся дефицит площадей для размещения малых и средних предприятий. "Так что надеюсь, что, несмотря на имеющиеся проблемы, ресурсы, которые предоставляет корпорация, также окажут содействие в развитии бизнеса", - добавил Собянин.

Браверман отметил, что Москва является лидером по инновационному направлению развития МСП. "Количество технопарков в городе росло и будет расти, у нас сейчас находится в работе шесть проектов на сумму без малого 4 млрд рублей, которые мы готовы профинансировать вместе с Москвой", - сказал он. По словам Бравермана, важным направлением развития МСП является поддержка инновационных предприятий вне технопарков, а также госзакупки у субъектов МСП. "Реальные закупочные процессы в Москве отлажены таким образом, что мы по-новому брали пример, когда выстраивали федеральную систему, которая включает в себя 1,16 трлн рублей закупок, представленных крупными корпорациями субъектам малого и среднего предпринимательства", - отметил гендиректор корпорации.

Подписанное соглашение предусматривает, в частности, подготовку предложений по совершенствованию мер поддержки субъектов МСП; повышение доступности кредитных ресурсов для МСП и продвижение финансовых услуг корпорации; оказание информационной, правовой поддержки МСП; сбор и систематизация лучших практик в рамках реализации мер по развитию МСП.