Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.09:
$ 64.44
€ 71.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Около 800 долларов тратят иностранные туристы в Москве за время поездки

Москва
21 сентября, 15:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, сентября. /ТАСС
При этом, по данным властей столицы, в долларах расходы иностранных туристов за последнее время упали вдвое
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Туристы, приезжающие в Москву из дальнего зарубежья, тратят в среднем за время своей поездки около 800 долларов. Об этом сообщил в среду на пресс-конференции заместитель руководителя департамента национальной политики, межрегиональных связей и туризма Москвы Константин Горяинов в рамках ежегодной выставки "Отдых".

"На сегодняшний день туристы, которые приезжают (в Москву) из дальнего зарубежья, тратят порядка 800 долларов", - сказал он, добавив, что в долларах расходы иностранных туристов за последнее время упали вдвое. При этом, по его словам, граждане РФ, путешествующие в Москву, тратят во время поездки около 200 долларов.

Горяинов также сообщил, что сегодня доля туризма в валовом региональном продукте (ВРП) Москвы составляет 3-4%. "С одной стороны, это порядка 450 млрд рублей, это большие деньги, но есть потенциал увеличить эту цифру вдвое", - сказал он, добавив, что в ближайшие 3-5 лет этот показатель может достичь 6-8%.

По данным департамента, в прошлом году Москву посетило более 17 млн туристов, из которых 2 млн - иностранные граждане.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
2
Пешеходный переход у Московского зоопарка дорисовали до настоящей зебры
6
В Москве открыто движение на участке Северо-Восточной хорды и эстакаде на Щелковском шоссе
15
Как выглядят новые станции московского метро
Выборы-2016
Седьмой созыв Госдумы. LIVE
Госдума современной России. Спецпроект ТАСС
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Трамп не захотел встречаться с Порошенко в рамках Генассамблеи ООН
2
Президент Филиппин в грубой форме посоветовал Евросоюзу не вмешиваться в дела его страны
3
СМИ: ФСБ прорабатывает возможность дешифровки всего интернет-трафика россиян
4
Маркин заявил о своей отставке
5
СМИ: сирийский военный самолет разбился под Дамаском
6
Бюст Героя России Магомеда Нурбагандова установят в его селе
7
Осужденная за ДТП дочь иркутского депутата добилась отсрочки наказания
Темы дня
Реклама