Около 800 долларов тратят иностранные туристы в Москве за время поездки

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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Туристы, приезжающие в Москву из дальнего зарубежья, тратят в среднем за время своей поездки около 800 долларов. Об этом сообщил в среду на пресс-конференции заместитель руководителя департамента национальной политики, межрегиональных связей и туризма Москвы Константин Горяинов в рамках ежегодной выставки "Отдых".
"На сегодняшний день туристы, которые приезжают (в Москву) из дальнего зарубежья, тратят порядка 800 долларов", - сказал он, добавив, что в долларах расходы иностранных туристов за последнее время упали вдвое. При этом, по его словам, граждане РФ, путешествующие в Москву, тратят во время поездки около 200 долларов.
Горяинов также сообщил, что сегодня доля туризма в валовом региональном продукте (ВРП) Москвы составляет 3-4%. "С одной стороны, это порядка 450 млрд рублей, это большие деньги, но есть потенциал увеличить эту цифру вдвое", - сказал он, добавив, что в ближайшие 3-5 лет этот показатель может достичь 6-8%.
По данным департамента, в прошлом году Москву посетило более 17 млн туристов, из которых 2 млн - иностранные граждане.