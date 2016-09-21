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Прожиточный минимум для пенсионеров Москвы в 2017 году составит 11 561 рубль

Москва
21 сентября, 16:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, сентября. /ТАСС
Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в Мосгордуму. Документ позволит определить размер региональной социальной доплаты к пенсии в следующем году
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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин внес на рассмотрение в Мосгордуму законопроект об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в столице "для определения региональной социальной доплаты к пенсии на 2017 год".

Согласно документу, опубликованному на сайте столичного парламента, предлагается "установить величину прожиточного минимума пенсионера в Москве в целях определения региональной социальной доплаты к пенсии на 2017 год в размере 11 561 рубль".

В 2015 году прожиточный минимум пенсионера в столице был утвержден Мосгордумой в размере 11 428 рублей. В 2015-м этот показатель составлял 9046 рублей. Согласно федеральному законодательству, регионы могут установить доплаты неработающим пенсионерам, чьи пенсии находятся на уровне ниже прожиточного минимума.

По состоянию на июнь 2016 года количество получателей региональной социальной доплаты к пенсии до величины прожиточного минимума пенсионера в размере 11 428 рублей в Москве составляет 30 920 человек. По прогнозам, их количество к концу 2017 года увеличится до 52 тыс. человек.

Утверждение нового прожиточного минимума пенсионера позволит определить региональную социальную доплату к пенсии на 2017 год. Доплата положена гражданам, получающие пенсию в Москве и зарегистрированным по месту пребывания или по месту жительства в столице менее 10 лет в общей сложности и чьи пенсии ниже прожиточного минимума, установленного в Москве.

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