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В Москве в ближайшие дни сохранится пасмурная и теплая погода

Москва
22 декабря, 14:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, декабря. /ТАСС
По данным Гидрометцентра, среднесуточная температура в предстоящую пятидневку будет превышать климатическую норму на пять градусов
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© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Атлантический циклон продолжает определять погоду в столичном регионе. Об этом сообщили в Гидрометцентре РФ.

"С этим теплым воздухом приходят осадки, гололедные явления и туман. Среднесуточная температура в предстоящую пятидневку будет превышать климатическую норму на пять градусов", - сообщили в Гидрометцентре.

В пятницу, 23 декабря, сохранятся небольшие осадки, туман и гололед. Днем местами будет усиление осадков до умеренных, они пройдут в виде снега, мокрого снега. Температура в Москве в течение суток составит один - три градуса мороза, по области ночью ожидается от минус одного до минус шести градусов, днем будет до минус пяти градусов.

В субботу, 24 декабря, ночью пройдет небольшой снег, днем местами небольшие осадки. Снова прогнозируются туман и гололед. Температура в ночное время суток будет минус два градуса - ноль в мегаполисе и до пяти градусов мороза в Подмосковье. Днем температура достигнет нуля и от трех градусов мороза до двух градусов тепла соответственно.

В воскресенье, 25 декабря, выпадет небольшой снег. Ночные температуры составят минус два - минус четыре градуса в столице и от двух до семи градусов мороза по области, днем ожидается до минус двух градусов в Москве и до пяти градусов мороза в Подмосковье.

С началом новой недели осадки снова усилятся - пройдет умеренный снег. В ночь на понедельник, 26 декабря, сохранится температура в минус два - минус семь градусов, а днем ожидается в пределах от четырех градусов мороза до одного градуса тепла. Во вторник, 27 декабря, пройдут осадки. Ночью будет до пяти градусов мороза, днем - от минус двух до плюс трех градусов.

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