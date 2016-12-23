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Собянин уволил главу района Коптево за подтасовку ответов на портале "Наш город"

Москва
23 декабря, 13:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, декабря. /ТАСС
Михаил Юзбашян занимал этот пост с декабря 2014 года
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МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин освободил от должности главу управы района Коптево Михаила Юзбашяна за подтасовку ответов на портале "Наш город", на который москвичи сообщают о различных городских проблемах. Об этом сообщил сам Собянин в своем микроблоге в Twitter.

"Уволил главу района Коптево за некачественную работу, подтасовку ответов на портале "Наш город". Таланты фотографа будет применять в другом месте", - написал Собянин.

Юзбашян занимал пост главы управы района Коптево с декабря 2014 года. 

Это не первый случай, когда мэр увольняет главу управы за фотошоп на портале "Наш город". В 2014 году за это лишился места глава управы Пресненского района столицы Александр Тарасов. Тогда стало известно, что жителям района, которые просили разместить на своем доме табличку с адресом, ее "нарисовали" в отчете с помощью фоторедактора.

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