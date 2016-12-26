Власти столицы окажут необходимую помощь семьям погибших в авиакатастрофе москвичей

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Правительство Москвы окажет всю необходимую помощь родственникам погибших в авиакатастрофе над Черным морем.

"Произошла страшная авиакатастрофа, унесшая десятки жизней, в том числе, москвичей. Я еще раз выражаю глубокие соболезнования родным и близким", - сказал мэр Москвы Сергей Собянин сегодня в беседе с журналистами. По его словам, в ближайшее время городские власти примут все необходимые решения по оказанию помощи семьям погибших.

"Городом будет оказана вся необходимая психологическая, материальная помощь семьям москвичей, которые погибли в этой страшной катастрофе", - подчеркнул Собянин. Он добавил, что столичные власти активно работают с Минобороны РФ.