Власти столицы окажут необходимую помощь семьям погибших в авиакатастрофе москвичей

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МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Правительство Москвы окажет всю необходимую помощь родственникам погибших в авиакатастрофе над Черным морем.
"Произошла страшная авиакатастрофа, унесшая десятки жизней, в том числе, москвичей. Я еще раз выражаю глубокие соболезнования родным и близким", - сказал мэр Москвы Сергей Собянин сегодня в беседе с журналистами. По его словам, в ближайшее время городские власти примут все необходимые решения по оказанию помощи семьям погибших.
"Городом будет оказана вся необходимая психологическая, материальная помощь семьям москвичей, которые погибли в этой страшной катастрофе", - подчеркнул Собянин. Он добавил, что столичные власти активно работают с Минобороны РФ.