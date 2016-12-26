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Регистрация прав на недвижимость в Москве принесла в бюджет 2,5 млрд руб.

Москва
26 декабря, 15:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, декабря. /ТАСС
Это почти на 5% больше, чем в 2015 году
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МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Столичное управление Росреестра в этом году перечислило в бюджет почти 2,5 млрд руб. Как сообщили ТАСС в пресс-службе управления Росреестра по Москве, большую часть суммы составила госпошлина за регистрацию прав на недвижимость в столице.

Поступления складываются из уплаченной юридическими и физическими лицами госпошлины и штрафов, взимаемых за нарушение земельного законодательства, за невыполнение в установленные сроки предписаний.

"По данным на 20 декабря, управление Росреестра по Москве перечислило в бюджеты всех уровней 2,47 млрд руб., что почти на 5% больше, чем за аналогичный период 2015 года - 2,36 млрд, - сообщили в управлении Росреестра. - В федеральный бюджет было перечислено 2,2 млрд руб., в бюджет города - 247 млн руб. госпошлин, уплаченных физическими лицами через многофункциональные центры "Мои документы" (в 2015 - 207 млн руб.)".

Кроме того, в бюджет Москвы внесено 38,8 млн руб. взысканных штрафов за нарушение земельного законодательства и за невыполнение в установленные сроки предписаний - в 2,5 раза больше, чем в 2015 году (тогда - 15,6 млн руб.).

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