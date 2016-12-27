Власти Москвы решили проблемы более 8 тыс. дольщиков

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Власти Москвы решили проблемы свыше 8 тыс. дольщиков за последние шесть лет. Об этом в интервью ТАСС сообщил председатель комитета города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвеста) Константин Тимофеев.

"В целом за шесть лет в городе достроено 29 проблемных объектов и решены проблемы более 8 тыс. граждан", - сказал Тимофеев.

По его словам, только в 2016 году в Новой Москве ввели в эксплуатацию десять домов на 1004 квартиры в поселке Первомайское, а также дома в Щербинке на ул. Овражной на 808 квартир. "Кроме того, готов к сдаче дом в Троицке, на ул. Текстильщиков, Е-42. В начале нового года ожидаем его ввод, там 488 квартир", - добавил Тимофеев.

Он также отметил, что в уходящем году выдана вся необходимая градостроительная документация первому из шести объектов СУ-155 (жилой дом в районе Фили-Давыдково, кв. 69, корп. 2), возобновлено строительство по адресу: ул. Кременчугская, вл. 11-17, корп. 18.

В настоящее время с участием средств граждан в Москве возводится 509 объектов, в том числе 471 объект - по договорам долевого участия. К числу последних относятся не только жилые дома, но и апартаменты, гаражи. Всего в строительство вложено в настоящий момент около 700 млрд рублей средств граждан, а за шесть последних лет население вложило в строительство более 1,6 трлн рублей.

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