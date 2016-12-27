Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Крушение Ту-154 Минобороны РФ
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.12:
$ 60.91
€ 63.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Спрос на поездки в Москву на новогодние праздники вырос на 70%

Москва
27 декабря, 12:12 UTC+3
Основной турпоток в столицу идет из Подмосковья, Санкт-Петербурга, Ленинградской области, средней полосы России
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Спрос на туристические поездки из российских регионов в Москву в дни зимних праздников сезона 2016-2017 увеличился на 70% по сравнению с показателями 2015 года. Об этом сообщили в оргкомитете цикла уличных городских мероприятий "Московские сезоны", основываясь на данных туроператоров.

Смотрите также
Москва признана лучшим городом России для встречи Нового года

"Региональные туроператоры не оставляют без внимания и фестиваль "Путешествие в Рождество". Одни организовывают специальные туры на фестиваль, другие - включают посещение фестивальных площадок в программу многодневных экскурсий по столице", - уточнил представитель оргкомитета.

Главные "поставщики" турпотока в столицу - города Подмосковья, Санкт-Петербург, Ленинградская область, средняя полоса России. На зимние праздники в столицу едут также из Екатеринбурга, Челябинска, Ижевска, Омска, Уфы и из Владивостока.

Стоимость однодневного тура стартует от 1,2 тыс. рублей с человека, трехдневняя поездка обойдется от 6 тыс. рублей, пятидневное путешествие стоит 9 тыс. рублей и более. В стоимость многодневных автобусных туров входит поездка в Москву и обратно, проживание в гостинице и экскурсионное сопровождение. В случае с поездками из более отдаленных регионов приобрести железнодорожные или авиабилеты туристам предлагается самостоятельно.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
В других СМИ
Реклама
Фото
8
В переходе у метро "Коломенская" в Москве произошел взрыв
4
Горбачев принял участие в передаче Музею русского импрессионизма картин Шмарова
6
Собянин: за три года в Москве построят более 350 км новых дорог
Интересное
Хроника распада Советского Союза
Русская Антарктида: как живут полярники на станции "Беллинсгаузен"
Оправданные историей. Кого мы потеряли в уходящем году
Россия 2016
100 лучших фотографий агентства ТАСС
Что искали россияне в 2016 году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Якутии вахтовики на машинах "Урал" задавили медведя
2
Министр обороны Израиля призвал евреев уезжать из Франции
3
Найден "черный ящик" разбившегося Ту-154
4
Президент Молдавии отправил в отставку министра-сторонника НАТО
5
Минобороны сообщило об обнаружении основного "черного ящика" Ту-154
6
Валокордин и йод могут начать продавать по рецепту
7
Биография Елизаветы Глинки
Темы дня
Реклама