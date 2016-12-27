Спрос на поездки в Москву на новогодние праздники вырос на 70%

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МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Спрос на туристические поездки из российских регионов в Москву в дни зимних праздников сезона 2016-2017 увеличился на 70% по сравнению с показателями 2015 года. Об этом сообщили в оргкомитете цикла уличных городских мероприятий "Московские сезоны", основываясь на данных туроператоров.
"Региональные туроператоры не оставляют без внимания и фестиваль "Путешествие в Рождество". Одни организовывают специальные туры на фестиваль, другие - включают посещение фестивальных площадок в программу многодневных экскурсий по столице", - уточнил представитель оргкомитета.
Главные "поставщики" турпотока в столицу - города Подмосковья, Санкт-Петербург, Ленинградская область, средняя полоса России. На зимние праздники в столицу едут также из Екатеринбурга, Челябинска, Ижевска, Омска, Уфы и из Владивостока.
Стоимость однодневного тура стартует от 1,2 тыс. рублей с человека, трехдневняя поездка обойдется от 6 тыс. рублей, пятидневное путешествие стоит 9 тыс. рублей и более. В стоимость многодневных автобусных туров входит поездка в Москву и обратно, проживание в гостинице и экскурсионное сопровождение. В случае с поездками из более отдаленных регионов приобрести железнодорожные или авиабилеты туристам предлагается самостоятельно.