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Движение транспорта в центре Москвы ограничат в канун Нового года

Москва
27 декабря, 17:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, декабря. /ТАСС
В частности, изменения коснутся Тверской и Моховой улиц
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МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Ограничения движения транспорта будут введены в центре Москвы в канун Нового года. Как сообщили в департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции, нельзя будет проехать по ряду центральных улиц с 31 декабря до утра 1 января.

"В связи с проведением новогодних мероприятий, в частности, с тем, что в ночь на 1 января новогодние торговые ярмарки "Путешествие в Рождество" на Манежной площади, площади Революции, Тверской и Пушкинской площадях, Тверском бульваре, улицах Рождественка, Кузнецкий мост будут работать до 03:00 мск, ожидается большое количество людей, гуляющих в центральной части города. С целью обеспечения безопасности жителей и гостей столицы движение будет ограничено", - отметили в департаменте.

Так, с 15:00 мск 31 декабря до 05:00 мск 1 января нельзя будет проехать по улице Ильинка от Новой площади до Красной площади; с 22:00 мск 31 декабря до 05:00 мск 1 января ограничения будут введены на улице Моховая (участок от Воздвиженки до Тверской), улице Охотный Ряд (участок от Тверской до Петровки), улице Тверская (участок от Тверского бульвара до улицы Моховая), улице Большая Дмитровка (от Страстного бульвара до улицы Охотный Ряд), улице Петровка (от Страстного бульвара до улицы Охотный Ряд).

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