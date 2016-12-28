В Москве грабитель взорвал банкомат и похитил деньги

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МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Неизвестный взорвал в отделении банка на северо-западе Москвы платежный терминал и похитил оттуда кассеты с деньгами. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах столицы.
"Неизвестный вошел в отделение банка, расположенное в жилом доме №3 на Волоколамском шоссе около 04:00. Грабитель закачал в корпус банкомата газ, а после подорвал его. Из разрушенного терминала преступник забрал кассеты с деньгами и скрылся", - сказал собеседник агентства.
В пресс-службе столичного ГУ МВД РФ факт незаконного вскрытия банкомата подтвердили, не уточнив подробностей. "На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливается, были ли похищены деньги. Для определения всех обстоятельств преступления оперативники изымут записи камер видеонаблюдения", - сказали в пресс- службе.