В Москве грабитель взорвал банкомат и похитил деньги

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Неизвестный взорвал в отделении банка на северо-западе Москвы платежный терминал и похитил оттуда кассеты с деньгами. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах столицы.

"Неизвестный вошел в отделение банка, расположенное в жилом доме №3 на Волоколамском шоссе около 04:00. Грабитель закачал в корпус банкомата газ, а после подорвал его. Из разрушенного терминала преступник забрал кассеты с деньгами и скрылся", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе столичного ГУ МВД РФ факт незаконного вскрытия банкомата подтвердили, не уточнив подробностей. "На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливается, были ли похищены деньги. Для определения всех обстоятельств преступления оперативники изымут записи камер видеонаблюдения", - сказали в пресс- службе.