Елка мэра Москвы впервые пройдет в Морозовской больнице

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МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Елку мэра впервые проведут в московской Морозовской больнице. Как сообщается в среду на сайте столичной мэрии, дети, которые не могут посещать общественные мероприятия, но очень ждут праздников, встретятся с Дедом Морозом 29 декабря в 12:00 мск. Они уже написали, какие подарки хотят получить на Новый год.
"Поздравить детей и персонал больницы от имени Сергея Собянина приедет заместитель мэра по вопросам социального развития Леонид Печатников",- уточняется в сообщении.
Детскую больницу более ста лет назад основал купец и меценат Викула Морозов. В настоящее время город уделяет много внимания ее развитию. В рамках программы модернизации столичного здравоохранения в 2011-2015 годах в Морозовской больнице было установлено более 2,5 тыс. единиц различного медицинского оборудования на сумму свыше 1 млрд рублей, в том числе комплексы цифрового рентгеновского оборудования, магнитно-резонансный и компьютерный томографы и другая техника.
Сейчас в ней получают медицинскую помощь около 90% московских детей с онкологическими, онкогематологическими и редкими заболеваниями.