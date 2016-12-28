Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.12:
$ 60.86
€ 63.57
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Елка мэра Москвы впервые пройдет в Морозовской больнице

Москва
28 декабря, 8:55 UTC+3
Дети, которые не могут посещать общественные мероприятия, но очень ждут праздников, встретятся с Дедом Морозом 29 декабря
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Елку мэра впервые проведут в московской Морозовской больнице. Как сообщается в среду на сайте столичной мэрии, дети, которые не могут посещать общественные мероприятия, но очень ждут праздников, встретятся с Дедом Морозом 29 декабря в 12:00 мск. Они уже написали, какие подарки хотят получить на Новый год.

"Поздравить детей и персонал больницы от имени Сергея Собянина приедет заместитель мэра по вопросам социального развития Леонид Печатников",- уточняется в сообщении.

Детскую больницу более ста лет назад основал купец и меценат Викула Морозов. В настоящее время город уделяет много внимания ее развитию. В рамках программы модернизации столичного здравоохранения в 2011-2015 годах в Морозовской больнице было установлено более 2,5 тыс. единиц различного медицинского оборудования на сумму свыше 1 млрд рублей, в том числе комплексы цифрового рентгеновского оборудования, магнитно-резонансный и компьютерный томографы и другая техника.

Сейчас в ней получают медицинскую помощь около 90% московских детей с онкологическими, онкогематологическими и редкими заболеваниями.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
В других СМИ
Реклама
Фото
8
В переходе у метро "Коломенская" в Москве произошел взрыв
4
Горбачев принял участие в передаче Музею русского импрессионизма картин Шмарова
6
Собянин: за три года в Москве построят более 350 км новых дорог
Интересное
Хроника распада Советского Союза
Русская Антарктида: как живут полярники на станции "Беллинсгаузен"
Оправданные историей. Кого мы потеряли в уходящем году
Россия 2016
Беги, Петр, беги. Инвалид-марафонец надеется совершить кругосветный забег
Вокруг света на одну пенсию. Как баба Лена из Красноярска покоряет мир
Мальчик и динозавры. Степан Савельев увлек древними ящерами весь Рунет
Разбавили рутину болотом. Как два брата извлекли выгоду из погружения в трясину
Горничная на миллион. Как возвращенные постояльцу деньги подняли репутацию отеля
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Москве грабитель взорвал банкомат и похитил деньги
2
Лондон и Париж подготовили резолюцию СБ ООН, запрещающую поставки вертолетов в Сирию
3
WP: в Белом доме хотят дать Обаме полномочия вводить санкции за кибератаки на выборах
4
Ванесса Били: деятельность "Белых касок" в Алеппо вызывает серьезные вопросы
5
Расследование крушения самолета Ту-154 Минобороны РФ. Хроника событий
6
Украина получила от ЕС более €55 млн безвозмездной помощи
7
Эрдоган заявил, что имеет доказательства поддержки ИГ коалицией во главе с США
Темы дня
Реклама