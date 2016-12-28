Елка мэра Москвы впервые пройдет в Морозовской больнице

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Елку мэра впервые проведут в московской Морозовской больнице. Как сообщается в среду на сайте столичной мэрии, дети, которые не могут посещать общественные мероприятия, но очень ждут праздников, встретятся с Дедом Морозом 29 декабря в 12:00 мск. Они уже написали, какие подарки хотят получить на Новый год.

"Поздравить детей и персонал больницы от имени Сергея Собянина приедет заместитель мэра по вопросам социального развития Леонид Печатников",- уточняется в сообщении.

Детскую больницу более ста лет назад основал купец и меценат Викула Морозов. В настоящее время город уделяет много внимания ее развитию. В рамках программы модернизации столичного здравоохранения в 2011-2015 годах в Морозовской больнице было установлено более 2,5 тыс. единиц различного медицинского оборудования на сумму свыше 1 млрд рублей, в том числе комплексы цифрового рентгеновского оборудования, магнитно-резонансный и компьютерный томографы и другая техника.

Сейчас в ней получают медицинскую помощь около 90% московских детей с онкологическими, онкогематологическими и редкими заболеваниями.