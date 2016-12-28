В Москве задержан подозреваемый в ложном сообщении о бомбе в рейсовом автобусе

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали на севере Москвы 51-летнего мужчину по подозрению в заведомо ложном сообщении об угрозе взрыва в рейсовом автобусе. Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД РФ, против задержанного возбуждено уголовное дело, ему грозит до трех лет лишения свободы.

Как рассказали в главке, несколько дней назад в Тимирязевский отдел полиции обратился мужчина, который сообщил, что в автобусе, следующем в сторону центра Москвы, едут двое мужчин со взрывным устройством.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции совместно с кинологом осмотрели автобус, однако никаких опасных предметов и взрывчатых веществ не нашли.

"Сотрудники патрульно-постовой службы задержали подозреваемого. Установлено, что у него с водителем автобуса произошел конфликт, после чего мужчина решил подшутить над водителем и позвонил в полицию с ложной информацией о взрывном устройстве", - сказали в пресс- службе.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма").