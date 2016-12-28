В Москве на праздниках будут перекрывать дороги

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Движение транспорта в Москве планируется ограничить в праздники из-за новогодних мероприятий и зимнего велопарада. Об этом сообщил на заседании городского правительства заместитель столичного мэра Максим Ликсутов.

"Большинство временных ограничений будут вводиться в Центральном административном округе", - уточнил заммэра. Так, в частности, из-за детского новогоднего представления "Елка мэра" 31 декабря с 09:00 до 16:00 мск будет ограничено движение по улице Ильинка. В ночь с 31 декабря на 1 января движение будет ограничено из-за проведения фейерверков.

С 23:50 до 00:10 мск нельзя будет проехать по Москворецкой улице. Кроме того, с 00:50 до 01:10 мск ограничат движение по Вологодскому проезду, улице Кадырова и улице Федосьино.

В связи с проведением II зимнего велопарада 8 января с 06:00 до 17:00 мск нельзя будет проехать по 3-й Фрунзенской улице, с 10:45 до 13:15 мск - по Фрунзенской набережной, с 11:15 до 12:55 мск - по Пречистенской набережной, с 11:25 до 12:45 мск - по Кремлевской набережной, 11:35 до 12:35 мск - по Москворецкой набережной, с 11:45 до 12:20 мск - по Китайгородскому проезду, с 11:50 до 12:25 мск - по улице Варварка, и с 11:55 до 12:30 мск - по Москворецкой улице.