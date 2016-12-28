Собянин поручил обеспечить бесперебойную работу городских служб в праздники

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МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин поручил обеспечить в столице круглосуточную, бесперебойную работу городских служб в дни зимних каникул и праздников.
"Прошу обеспечить в новогодние дни и рождественские праздники круглосуточную работу всех дежурных служб для обеспечения бесперебойной и безопасной работы города в целом", - сказал мэр на заседании столичного правительства.
Как уточнил заместитель мэра Петр Бирюков, в Москве на время праздников организовано дежурство всех служб. "Приняты меры по организации бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения и объектов городского хозяйства, а также по обеспечению безопасности при проведении праздничных мероприятий", - сказал Бирюков.
Кроме того, аварийные и оперативно-выездные бригады укомплектованы материалами и техникой. Запас системы энергоснабжения позволяет стабильно и бесперебойно обеспечивать теплом потребителей при температуре до минус 30 - минус 40 градусов, отметил Бирюков. По его словам, в праздничные дни не будут производить плановые переключения и работы с электрических, тепловых и газовых сетях.
Как отметил заммэра, для ликвидации последствий возможных ЧС сформирована группировка сил средств постоянной готовности в составе более 400 единиц пожарно-спасательной и специализированной техники и 1,2 тыс. человек личного состава.
Кроме того, в каждом районе определены площадки для запуска пиротехники. Всего взято на учет 112 площадок общей вместимостью 29 тыс. человек. Здесь будут дежурить пожарные и полицейские. На водных объектах следить за порядком и безопасностью будут 80 человек, оснащенные 20 судами на воздушной подушке.