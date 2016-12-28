Каток на ВДНХ в Москве изменит режим работы в новогодние праздники

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МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Каток на ВДНХ в Москве будет работать в праздничном режиме на новогодних каникулах. Об этом в среду сообщили в пресс-службе парка.
"С 31 декабря 2016 года по 8 января 2017 года площадки ВДНХ будут работать в праздничном режиме. 31 декабря каток будет открыт с 10:00 до 03:00 мск, стоимость билета начинается от 600 рублей. 1 января каток заработает с 15:00 и закроется в 23:00 мск. Цена на билет составит 650 рублей", - сказали в пресс-службе.
Со 2 по 8 января каток будет работать с 10:00 до 23:00 мск с перерывом на два часа с 15:00 до 17:00 мск. Стоимость билета - от 500 рублей.
Детская школа фигурного катания 31 декабря и 1 января будет закрыта, а в остальные дни - по обычному графику и в зависимости от наполнения групп. Рождественская ярмарка, организованная перед павильоном № 23 "Москвариум", 31 декабря будет открыта с 11:00 до 03:00 мск, 1 января - с 12:00 до 21:00 мск, со 2 по 8 января - с 11:00 до 21:00 мск. Вход бесплатный.
Тюбинговая горка перед павильоном № 57 "Россия - моя история" 31 декабря будет работать с 11:00 до 03:00 мск, 1 января - с 14:00 до 22:00 мск, со 2 по 8 января - с 11:00 до 21:00 мск. Вход также бесплатный.