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Три станции Калининско-Солнцевской линии откроют в начале 2017 года

Москва
28 декабря, 16:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, декабря. /ТАСС
Сейчас проводится обкатка путей и отладка оборудования
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МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Три новые станции Калининско-Солнцевской линии московского метро откроют для пассажиров в начале следующего года. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Станции "Минская", "Ломоносовский проспект" и "Раменки" уже построены, сейчас ведется обкатка путей и окончательная отладка оборудования. Надеемся, что в начале года будет запущено пассажирское движение по новому направлению Калининско-Солнцевской линии от "Парка победы" до "Раменок", - сказал Хуснуллин.

Заммэра отметил, что затем этот участок будет продлен до станции "Рассказовка", а от станции "Деловой центр" через центральную часть Москвы он будет соединен с восточным участком Калининско-Солнцевской линии до станции "Новокосино".

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