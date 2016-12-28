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Москвичи могут сообщить о незаконной торговле спиртосодержащей непищевой продукцией

Москва
28 декабря, 18:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, декабря. /ТАСС
Для этих целей открыта специальная горячая линия
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МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Столичное управление Роспотребнадзора открывает горячую линию для приема информации от горожан о фактах незаконной продажи в магазинах спиртосодержащей пищевой и непищевой продукции с 28 декабря по 27 января.

Как сообщили в пресс-службе надзорной службы, "обращения принимаются по телефону: 8 (495) 687-00-46 с 09:00 до 18:00 мск, в том числе в выходные дни, новогодние и рождественские праздники".

Кроме того, обращения, жалобы, предложения можно направить по электронной почте: uprav@77.rospotrebnadzor.ru. "Все обращения граждан будут рассмотрены в установленном законодательством Российской Федерации сроки", - заверили в пресс-службе.

В России с 26 декабря на 30 суток приостановлена розничная продажа спиртосодержащей непищевой продукции двойного назначения с содержанием этилового спирта более 25% объема готовой продукции (за исключением парфюмерной продукции и стеклоомывающих жидкостей).

Такие меры приняты после смерти более 70 человек из-за употребления жидкости для ванн "Боярышник".

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