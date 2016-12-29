Небольшой снег и похолодание до минус 7 градусов ожидается в столичном регионе

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МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Облачно с прояснениями будет в московском регионе. Как сообщили в Росгидромете, местами пройдет небольшой снег, на дорогах - гололедица. "Температура воздуха в Москве составит минус 3-5 градусов, по области будет 2-7 градусов мороза",- уточнил представитель метеослужбы. Ветер западной четверти, 5-10 м/с.
Предстоящей ночью будет облачно, местами вновь пройдет небольшой снег. В Москве столбики термометров покажут 5-7 градусов ниже нуля, в Подмосковье подморозит до минус 5-10 градусов. Ветер западный, 5-10 м/с. Днем в пятницу при облачной погоде местами не исключены небольшой снег и гололедица. В городе потеплеет до нуля - минус 2 градусов, по области будет до 5 градусов мороза. Ветер западный, 5-10 м/с.