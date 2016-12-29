На юго-западе Москвы при пожаре в квартире спасены три человека

Промоутер Титов: российский любительский бокс необходимо вывести на новый уровеньСпорт 29 декабря, 13:00
Экипажи трех российских атомных ледоколов встретят Новый год в АрктикеТранспорт 29 декабря, 13:00
Уральские ученые изучали в 2016 году газовые пузыри, метеориты из Антарктиды и грязьНовости Урала 29 декабря, 12:58
СМИ: китайские владельцы "Интера" готовы заплатить €150 млн за Алексиса СанчесаСпорт 29 декабря, 12:55
Минобороны РФ: версия о теракте не снимается, взрыва на борту Ту-154 не былоПроисшествия 29 декабря, 12:50
ТАСС расскажет о работе благотворительных фондов и поможет россиянам в добрых делахНовости агентства 29 декабря, 12:48
Полеты Ту-154Б-2 приостановлены до первоначальных выводов комиссииПроисшествия 29 декабря, 12:47
ФМБА продолжит ведение индивидуальных программ подготовки олимпийцевСпорт 29 декабря, 12:46
Минобороны взяло на себя все расходы по захоронению погибших в катастрофе Ту-154Происшествия 29 декабря, 12:44
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Сотрудники МЧС спасли трех человек при пожаре в квартире в столичном районе Южное Бутово. Об этом ТАСС сообщил дежурный офицер Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС РФ по Москве.
"Пожар произошел в квартире дома 117 на Южнобутовской улице. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС спасли трех человек и ликвидировали возгорание", - сказал собеседник агентства.
Представитель управления отметил, что двое из спасенных переданы врачам скорой помощи для установления их состояния.
В четверг утром сотрудники МЧС также спасли двух человек при пожаре в квартире в центре Москвы на улице Подвойского. По предварительным данным, оба пожара произошли в результате неосторожного обращения с огнем.