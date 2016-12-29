Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.12:
$ 60.67
€ 63.49
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

На юго-западе Москвы при пожаре в квартире спасены три человека

Москва
29 декабря, 11:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, декабря. /ТАСС
Двое из спасенных переданы врачам скорой помощи для установления их состояния
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Сотрудники МЧС спасли трех человек при пожаре в квартире в столичном районе Южное Бутово. Об этом ТАСС сообщил дежурный офицер Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС РФ по Москве.

"Пожар произошел в квартире дома 117 на Южнобутовской улице. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС спасли трех человек и ликвидировали возгорание", - сказал собеседник агентства.

Представитель управления отметил, что двое из спасенных переданы врачам скорой помощи для установления их состояния.

В четверг утром сотрудники МЧС также спасли двух человек при пожаре в квартире в центре Москвы на улице Подвойского. По предварительным данным, оба пожара произошли в результате неосторожного обращения с огнем.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
В других СМИ
Реклама
Фото
4
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл станцию "Фрунзенская" после ремонта
10
Тематический новогодний состав впервые начал курсировать в московском метро
8
В переходе у метро "Коломенская" в Москве произошел взрыв
Интересное
2016 год: вид из космоса
Огни большого города: карта новогодних салютов и фейерверков в Москве
Оправданные историей. Кого мы потеряли в уходящем году
Итоги-2016
100 лучших фотографий агентства ТАСС
Что искали россияне в 2016 году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Первые итоги расследования крушения Ту-154. Пресс-конференция
2
Комиссия рассматривает около семи версий катастрофы Ту-154
3
Клименко: Россия должна быть готова к отключению от мирового интернета
4
Рогозин вручил паспорт РФ известному украинскому ученому-оборонщику
5
Источник: третий "черный ящик" Ту-154 разрушен
6
Карлос Тевес официально стал самым высокооплачиваемым футболистом мира
7
Нил Ушаков: дружба между Москвой и Ригой важнее политической конъюнктуры
Темы дня
Реклама