На юго-западе Москвы при пожаре в квартире спасены три человека

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Сотрудники МЧС спасли трех человек при пожаре в квартире в столичном районе Южное Бутово. Об этом ТАСС сообщил дежурный офицер Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС РФ по Москве.

"Пожар произошел в квартире дома 117 на Южнобутовской улице. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС спасли трех человек и ликвидировали возгорание", - сказал собеседник агентства.

Представитель управления отметил, что двое из спасенных переданы врачам скорой помощи для установления их состояния.

В четверг утром сотрудники МЧС также спасли двух человек при пожаре в квартире в центре Москвы на улице Подвойского. По предварительным данным, оба пожара произошли в результате неосторожного обращения с огнем.