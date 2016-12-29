Новогодняя ночь в Москве будет ветреной и теплой

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Синоптики Гидрометцентра РФ составили предварительный прогноз погоды в новогоднюю ночь в Москве.

Как сообщил в четверг журналистам директор метеослужбы Роман Вильфанд, ожидается, что самая первая ночь 2017 года в столице будет достаточно теплой, но ветер усилится до 10 метров в секунду.

"В новогоднюю ночь в Москве и области будет очень тепло - от нуля до минус двух градусов в столице, и до минус трех по области. Небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер усилится до 10 метров в секунду", - сказал он. Но "перед потеплением заметно похолодает".

"В ночь на 30 декабря температура опустится до минус семи градусов, а по области - до минус 10 градусов", - отметил Вильфанд.