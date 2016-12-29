Управлению ФСИН удалось сократить переполненность СИЗО в Москве на треть

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Переполненность московских СИЗО в этом году частично удалось решить - содержание заключенных сверх лимита сократилось почти на треть. Как сообщил на встрече с журналистами информагентств начальник Управления ФСИН по Москве Сергей Мороз, "на сегодняшний день в учреждениях УФСИН по Москве содержатся 10,6 тыс. человек при лимите 8,6 тыс. мест; перелимит составляет 22%". Еще в марте этого года в московских СИЗО содержались 11,7 тыс. человек и перелимит достигал 35%.

По словам Сергея Мороза, сокращение числа находящихся в СИЗО - "это определенным образом достижение". "Это было достигнуто совместной работой УФСИН, прокуратуры и судов, - пояснил он. - Был проведен глубокий анализ ситуации. Например, были нестыковки с получением информации из судов - своевременной доставки судебных решений, чтобы мы оперативно знали, когда человека можно отправлять к месту отбытия наказания, либо доставить в суд, поместить под домашний арест и так далее".

"Сейчас эта проблема решена - Мосгорсуд создал курьерскую службу, которая позволяет быстрее осуществлять доставку решений судов до наших подразделений", - сообщил Мороз.

Строительство новых СИЗО

Со своей стороны УФСИН проводит работу по увеличению камерных площадей в СИЗО. "В этом году летом был построен режимный корпус в СИЗО-4 (в Северном Медведково) на 100 мест. Это не намного, но позволит разгрузить другие СИЗО, - отметил он. - В начале следующего года он начнет принимать заключенных".

"Продолжается строительство СИЗО-7 (в Капотне). Там построены новые режимные корпуса и проведен ремонт двух старых корпусов. Если раньше он был рассчитан на содержание 500 человек, то после ввода в строй его лимит наполнения будет около 1000 мест, - сообщил глава УФСИН по Москве. - При этом новые корпуса построены с расчетом 7 кв. м камерной площади на одного человека - это европейские стандарты; в России требования - не менее 4 кв. м".

Ввод в строй СИЗО-7, по его словам, "существенно выровняет ситуацию в других следственных изоляторах".

УФСИН продолжит совместную работу с прокуратурой и судами для оперативного решения вопросов о направлении заключенных в колонии либо, в других случаях, рассмотрения вопросов об их переводе на подписку о невыезде или на домашний арест.

Также, по его словам, в перспективе на территории Новой Москвы предполагается построить новый СИЗО, рассчитанный на 2 тыс. мест. "В программу "Развитие уголовно- исполнительной системы на 2017-2025 годы" новый СИЗО включен. Она сейчас проходит согласование. Нам уже поступило предложение ознакомиться с участком (который может быть выделен под строительство нового СИЗО)", - сообщил Сергей Мороз.

"Безусловно, нормативное закрепление данных вопросов - это долгая процедура. Но мы аккуратно, планомерно движемся к их решению", - заверил он.

Не выезжая в суд

Заключенные московского СИЗО "Бутырка" с 2017 года смогут знакомиться с материалами уголовного дела, не выезжая в суд. Мосгорсуд планирует провести эксперимент - в изоляторе будет установлена аппаратура для ознакомления подсудимых с материалами уголовного дела в электронном виде.

Глава УФСИН напомнил, что в настоящее время в случае, если арестованный обращается в суд с просьбой ознакомить его с документом из уголовного дела, протоколом судебного заседания, они останавливают судебный процесс и везут его в суд.

"Чтобы этой долгой и иногда проблематичной процедуры не было, в наших изоляторах, в частности в "Бутырке", будет установлена данная аппаратура, где в электронном виде можно знакомиться с материалами уголовного дела. Каждый арестованный будет знать свой электронный ключ доступа. К нам будет приходить запрос, мы обеспечим возможность знакомиться, а подсудимый на терминале может прочитать и изучить любой документ из своего уголовного дела", - рассказал Мороз.

По его словам, в "Бутырке" уже идет монтаж оборудования, со следующего года будут действовать первые две кабины с аппаратурой. "Это ускорит процесс, и в конечном итоге также приведет к уменьшению численности заключенных в СИЗО", - отметил он.