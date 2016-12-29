Бирюков: программа "Моя улица" в 2017 году будет масштабнее нынешней

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Работы по программе "Моя улица" в следующем году развернутся по большему числу адресов, чем в нынешнем. Об этом сообщил заместитель столичного мэра по вопросам ЖКХ Петр Бирюков.

По его словам, в 2017 году планируется завершить благоустройство центра города и вылетных магистралей. "Нам предстоит завершить по сути дела центральную часть, основные магистрали. Вот в 2017 году программа формируется так, что количество улиц будет больше, чем в 2016-м", - сказал Бирюков в эфире телеканала "Москва 24".

По его словам, должна быть практически завершена реконструкция Садового кольца. "Если в этом году сделали 4 километра, то впереди еще примерно около 13 километров, всего оно 17 с лишним километров. Мы должны завершить Бульварное кольцо, завершить работы, связанные по Тверской улице до площади Тверской заставы, улицы Лубянка и Сретенка", - отметил заммэра.

В этом году по программе "Моя улица" были приведены в порядок 60 улиц и вылетных магистралей, ожидается, что в 2017 году в программу войдут более 70 адресов.