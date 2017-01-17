МАДИ: стихийные парковки практически исчезли в Москве

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Стихийные парковки в столице практически исчезли, проезжая часть освободилась для беспрепятственного движения транспорта, в том числе, городского. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Московской административной дорожной инспекции (МАДИ).

"С января по декабрь 2016 года в Москве зафиксировано уменьшение количества нарушений правил парковки. Так, число автомобилей, припаркованных в зоне действия запрещающих знаков, снизилось на 4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Такая динамика положительно сказывается на уровне безопасности дорожного движения в Москве, позволяет снижать аварийность и улучшать движение в столице. Сегодня в Москве стихийные парковки практически исчезли, проезжая часть освободилась для беспрепятственного движения транспорта, в том числе, городского", - говорится в сообщении.

По информации ГИБДД, в столице в 2016 году по сравнению с прошлым годом почти на 19% снизилось количество ДТП по вине не соблюдавших правила дорожного движения водителей. Ранее значительный процент аварий был связан именно с наездом на неправильно припаркованные автомобили.

"Снижение количества нарушений наблюдается на фоне постоянного увеличения числа автомобилей в городе. Только за последние 10 лет величина зарегистрированных в Москве транспортных средств выросла более, чем на 1 млн. Также значительному улучшению транспортной ситуации способствует благоустройство города по программе "Моя улица", в рамках которой происходит планомерная реконструкция улично-дорожной сети", - отметили в пресс-службе.

В 2016 году инспекторы МАДИ, а также камеры, установленные в парконах и городском транспорте, зарегистрировали 818 тыс. нарушений правил парковки. В 2015 году их было более 850 тысяч.