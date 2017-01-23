Третьяковка проведет курс лекций в рамках 7-й Московской биеннале современного искусства

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Третьяковская галерея проведет цикл лекций с февраля по октябрь в рамках 7-й Московской биеннале современного искусства. Об этом в понедельник на пресс-конференции в ТАСС сообщила директор музея Зельфира Трегулова.

"Это будет рассказ не о том, что такое современное искусство, а что все великие классические эпохи когда-то были современным искусством, и все то, что осталось в истории, когда-то было прорывом, который вызывал бурные дискуссии, порой и неприятие", - рассказала она.

По ее словам, одна из задач образовательной программы, которая пройдет при поддержке фонда Алишера Усманова "Искусство, наука и спорт", показать относительность понимания простого и сложного, классического и современного. Предполагается, что лекции будут проходить раз в две недели с активным участием модераторов и слушателей. Первую лекцию на тему "Старые мастера и новое искусство" прочтет старший научный сотрудник Отдела западноевропейского изобразительного искусства Государственного Эрмитажа Аркадий Ипполитов, куратор проходящей сейчас в галерее выставки "Roma Aeterna. Шедевры Пинакотеки Ватикана. Беллини, Рафаэль, Караваджо".

Московская биеннале состоится в ЦВЗ "Манеж" с 15 сентября по 28 октября. Ее куратором стала главный куратор музея современного искусства Токио Юко Хасегава, основной темой она предложила "Заоблачные леса". Согласно предложению куратора, концепция сочетает две метафоры - леса, который ассоциируется с привязкой к конкретному месту, традициями и ремеслом, и облака, символизирующие метафору нового пространства, интернета, где происходят новые коммуникации.