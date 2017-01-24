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Мосгордума предложила ввести уголовную ответственность за нападение на медиков

Москва
24 января, 14:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, января. /ТАСС
Отмечается, что применение насилия в отношении медработников ставит под угрозу жизнь и здоровье тех людей, которые вследствие этого могут не дождаться или несвоевременно получить медицинскую помощь
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МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Мосгордума предлагает Госдуме ввести уголовную ответственность за нападение на медиков во время исполнения ими служебных обязанностей. Соответствующая резолюция была принята во вторник после заседания круглого стола "О защите жизни и здоровья медицинских работников при исполнении ими служебных обязанностей", прошедшего в столичном парламенте.

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"Применение насилия в отношении работников сферы здравоохранения ставит под угрозу жизнь и здоровье тех людей, которые вследствие этого могут не дождаться или несвоевременно получить медицинскую помощь. Жизнь человека может оборваться из-за чьей-то необоснованной агрессии. В свете того, что в действующем российском законодательстве санкции за применение насилия именно в отношении медицинских работников при исполнении ими служебных обязанностей не предусмотрены, участники круглого стола поддерживают предложение профсоюза работников здравоохранения Москвы в части установления уголовного наказания за подобные деяния", - говорится в резолюции.

Участники дискуссии уверены, что установление уголовной ответственности за применение насилия в отношении медработника при исполнении им служебных обязанностей станет превентивной мерой, которая поможет снизить число нападений на врачей. Как пояснил один из инициаторов ужесточения наказания за нападения на медиков, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, столичные законодатели предлагают добавить в УК РФ отдельную норму, предполагающую ужесточения наказания за применение насилия и посягательство на жизнь медицинских работников. "Сегодня назрела острая необходимость принять на федеральном уровне решение о защите жизни и здоровья медиков", - подчеркнул он.

Комиссия Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья подготовила проект федерального закона "О внесении изменений в УК РФ и статью 151 Уголовно- процессуального кодекса РФ". "Мы подготовили такую законодательную инициативу, состоящую из двух статей. Первая статья предлагает ввести новую статью в УК РФ (которая вводит уголовную ответственность за нападение на медиков во время исполнения ими служебных обязанностей по аналогии с сотрудниками правоохранительных органов), вторая статья вносит изменения в статью № 151 Уголовно-процессуального кодекса в части полномочий СК РФ", - отметила председатель комиссии Людмила Стебенкова.

В случае одобрения Мосгордумой законопроект будет направлен в Госдуму. По статистике Минздрава РФ, с 2010 по 2016 годы на медработников было совершено около 1200 нападений при исполнении ими служебных обязанностей, что в среднем составляет одно-два нападения в месяц в субъекте РФ. Однако представители сферы здравоохранения города Москвы утверждают, что только в столице ежегодно фиксируется около 200 нападений на медработников. Уголовной ответственностью для нападавших закончились 10% случаев. В 18% случаев нападающие понесли административную ответственность.

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