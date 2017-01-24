Почти 30 школьных классов и групп детсадов закрывались в Москве на карантин из-за гриппа

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Ограничительные мероприятия в связи с заболеваемостью гриппом и ОРВИ с начала этого года вводились в 18 школах и 6 детских садах Москвы. Об этом сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора.

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"С начала 2017 года учебный процесс по причине отсутствия более 20% детей не прерывался ни в одной из образовательных организаций столицы. Вводились временные ограничения в 20 классах 18 школ и в 7 группах 6 дошкольных образовательных организаций", - уточняется в сообщении.

Выполнение санитарно-противоэпидемических мероприятий в организациях города продолжится, несмотря на стабильную ситуацию по уровню заболевания гриппом и ОРВИ, заверили в управлении.

"Эпидемиологическая ситуация по острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ) и гриппу в Москве за 4-ю неделю 2017 года (с 16 по 22 января) в сравнении с предыдущей неделей улучшилась, число заболевших в городе уменьшилось на 4,8%. Показатель заболеваемости во всех возрастных группах ниже эпидемического порога, в том числе по совокупному населению - на 10,1%. Удельный вес гриппа в структуре ОРВИ составил 0,12% (на предыдущей неделе - 0,21%)", - уточнил представитель надзорной службы.

По данным вирусологического мониторинга, заболеваемость ОРВИ в Москве определялась циркуляцией вирусов гриппа А (H3N2), парагриппа, гриппа В и РС-вирусов.