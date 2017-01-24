Роспотребнадзор арестовал в Москве более 19 литров непищевых спиртосодержащих жидкостей

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МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Специалисты столичного управления Роспотребнадзора арестовали 19,5 литров спиртосодержащей непищевой продукции, реализация которой приостановлена в России на месяц, начиная с 26 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
"Всего за период с 25.12.2016 по 24.01.2017 управлением Роспотребнадзора по городу Москве... проведено 506 проверок предприятий розничной торговли, реализующих спиртосодержащую непищевую продукцию. На предприятиях торговли ООО "Хозмаг", ИП Денисова В. А., ИП Абдуллаев И. М., ООО "Петаса", ИП Иванов М. Н., ИП Шмелев А. А. снято с реализации и арестовано 12 партий парфюмерно-косметической продукции, свободная продажа которой приостановлена, объемом 19,5 литров", - уточнили в пресс-службе.
Роспотребнадзор с 26 декабря приостановил продажу спиртосодержащей продукции бытового назначения сроком на 30 дней. Исключение было сделано лишь для парфюмерии и стеклоомывающих жидкостей. Такие меры принимаются для противодействия случаям распространения спиртосодержащих продуктов, употребление которых приводит к отравлению людей.