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"Ведомости": Москва просит об особых условиях госзакупок для ряда регионов

Москва
25 января, 4:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, января. /ТАСС
Как отмечает газета, мэр Москвы предлагает позволить регионам с крупными госзакупками создавать независимые от ЕИС системы опубликования документов
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МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Власти Москвы предлагают предоставить российским регионам, где находятся крупные заказчики, право не публиковать информацию о своих закупках на портале zakupki.gov.ru, пишут  "Ведомости". Как отмечается, это следует из письма мэра Сергея Собянина на имя премьер-министра Дмитрия Медведева от 9 января (имеется в распоряжении издания).

Закупки Москвы составляют до 10% всех госзакупок России, говорится в письме. Но из-за регулярных технических сбоев в Единой информационной системе закупок (ЕИС) в прошлом году срывались социально значимые контракты. Ссылаясь на нестабильность портала zakupki.gov.ru, мэр Москвы предлагает позволить регионам с крупными госзакупками создавать независимые от ЕИС системы опубликования документов. Предложение касается, в частности, городов федерального значения - Москвы, Петербурга и Севастополя, а также субъектов РФ с объемом госзакупок более 100 млрд руб. в год.

Это было рабочее предложение к обсуждению, отмечает газета, ссылаясь на подтверждение представителя мэра. Ведомствам поручено рассмотреть вопрос, ответы еще не получены, приводит издание слова представителя секретариата первого вице-премьера Игоря Шувалова. А заместитель главы Минэкономики Евгений Елин сказал "Ведомостям", что предложение "изучается".

До 1 января 2017 года ЕИС выполняла технические функции по формированию, обработке, хранению и предоставлению данных участникам контрактной системы, а также использованию электронной подписи. С 2017 года функции системы были расширены, позволив ей осуществлять контроль за соответствием различной информации, в частности об объеме финансового обеспечения, доведенном до заказчика.

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