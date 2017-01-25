Солнечная и морозная погода ожидается в столичном регионе

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Погода в Московском регионе в Татьянин день будет солнечной, с умеренным морозом. Об этом сообщили в Росгидромете. "Ожидается переменная облачность, без осадков, местами возможна гололедица. Температура воздуха в Москве составит минус 10 - минус 12 градусов, по области будет от 10 до 15 градусов мороза", - уточнил представитель метеослужбы. Ветер северо-восточный 5-10 м/с.

Предстоящей ночью при переменной облачности вновь обойдется без осадков. В столице столбики термометров покажут 20-22 градуса ниже нуля, в центре - до минус 15-17 градусов, в Подмосковье воздух остынет до минус 19 - минус 24 градусов. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Местами гололедица.

Днем в четверг облаков станет больше, местами пройдет небольшой снег. В Москве будет от 9 до 11 градусов мороза, по области - от минус 9 до минус 14 градусов. Ветер юго- западный 5-10 м/с.