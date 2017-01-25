Власти Москвы назвали улицы, где появятся дорожные знаки уменьшенного размера

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Власти Москвы определились с размером и местами установки новых дорожных знаков уменьшенного размера. Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД), знаки уменьшенного типоразмера появятся на улицах Большая и Малая Никитская, а также в Скарятинском, Гранатном и Брюсовом переулках.

"Эксперимент по уменьшению количества и размера дорожных знаков пройдет на 5 улицах - Большая Никитская улица, Малая Никитская улица, Скарятинский переулок, Гранатный переулок, Брюсов переулок. Улицы для эксперимента выбирались те, где достаточно большое количество дорожных знаков. Кроме того они должны были быть неширокие, и скорость движения на них небольшая", - сказали в пресс-службе.

Ранее дорожные знаки "Остановка запрещена" и "Парковка" и другие использовались размером 700х700 мм, а информационные таблички - 700х350 мм. "В рамках эксперимента на улице Большая Никитская, Гранатном и Брюсовом переулках будут использовать все дорожные знаки размером 500х500 мм, а на Малой Никитской улице и Скарятинском переулке размером 400х400 мм. Информационные таблички на данных улицах использоваться не будут, так как появляются новые совмещенные дорожные знаки", - отметили в пресс-службе.

Там также подчеркнули, что дорожные знаки уменьшенного типоразмера более удачно вписываются в окружающую среду, гармонируют с архитектурой города и новым образом улиц. Уменьшение типоразмера и количества дорожных знаков позволит повысить комфортное передвижение пешеходов по тротуарам, так как знаки будут установлены выше и ближе к проезжей части.

Кроме того, изменение количества и размеров дорожных знаков позволит сократить расходы на приобретение и установку дорожных знаков.

О проекте

Ранее в ЦОДД ТАСС сообщили о планах установить знаки уменьшенного размера на нескольких улицах Москвы к концу января, а также сократить их количество. Так, к концу января на 5 улицах будут уменьшены в 1,5 раза дорожные знаки "Остановка запрещена", "Платные услуги", "Парковка" и другие.

Кроме того, на этих 5 улицах станет и почти в 2 раза меньше самих знаков.

ЦОДД установит новые знаки "Платная парковка", совмещающие в себе дорожный знак "Парковка" с табличкой "Платные услуги", и "Парковка для инвалидов", совмещенный аналогичным способом.

Работа в данном направлении стала возможна благодаря поддержке первого заместителя председателя правительства Российской Федерации Игоря Шувалова.