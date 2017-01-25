Москвичи смогут выбрать городские площадки для благоустройства в 2017 году

В перечень субсидируемых авиамаршрутов в Крым могут включить Сочи, Орск и СыктывкарЭкономика и бизнес 25 января, 12:04
Кержаков предложил провести матч легенд футбола на Дворцовой площади перед ЧМ-2018Спорт 25 января, 11:47
ООН утвердила первый план по борьбе с потерей лесаСоциальная ответственность 25 января, 11:42
DM: Коутиньо стал самым высокооплачиваемым футболистом в истории "Ливерпуля"Спорт 25 января, 11:41
ПГК в 2016 году увеличила объем международного экспедирования из Западной Сибири на 38%Транспорт 25 января, 11:40
"Краснодар" подписал контракт с футболистом сборной Швеции КлаессономСпорт 25 января, 11:30
Чемпионат мира по биатлону будет показан в эфире Первого каналаСпорт 25 января, 11:18
Вратари Хаттон и Кондон вошли в тройку звезд дня НХЛСпорт 25 января, 11:00
Защита ловившего покемонов в храме Екатеринбурга блогера обжаловала арестНовости Урала 25 января, 10:59
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Москвичам предложили выбрать площадки для благоустройства в 2017 году. Об этом сообщили в пресс-службе проекта "Активный гражданин".
"В 2017 году по решению участников голосования благоустроят более 580 объектов. Голосования пройдут в 124 районах столицы и стартуют уже сегодня, 25 января, открываться они будут частями в течение двух недель", - сказали в пресс-службе.
Участники проекта смогут ознакомиться с расположением возможных площадок на карте, а затем из нескольких предложенных адресов отметить тот, где, по их мнению, надо создать, например, спортивную площадку, уточнил сотрудник пресс-службы.
Также голосующие увидят варианты благоустройства и решат, какой из них лучше. Появится возможность отмечать элементы, которые необходимо установить во дворах.
"Например, для детской площадки участники голосования смогут выбрать до пяти архитектурных форм из девяти предложенных. Среди них - качели, горка, песочный дворик, карусель и другие", - пояснили в пресс-службе, добавив, что в 2017 году на благоустройство районов выделено более 8 млрд руб., более 50% из которых будет распределено по результатам голосования в проекте "Активный гражданин".
В 2016 году по итогам голосований, проведенных по 121 району, благоустроили 362 объекта: 117 детских площадок, 32 зоны отдыха, 96 спортивных площадок, 74 дворовые (междворовые) территории и 43 площадки для выгула животных.