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Москвичи смогут выбрать городские площадки для благоустройства в 2017 году

Москва
25 января, 11:50 UTC+3
На благоустройство районов в 2017 году выделено более 8 млрд рублей
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МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Москвичам предложили выбрать площадки для благоустройства в 2017 году. Об этом сообщили в пресс-службе проекта "Активный гражданин".

"В 2017 году по решению участников голосования благоустроят более 580 объектов. Голосования пройдут в 124 районах столицы и стартуют уже сегодня, 25 января, открываться они будут частями в течение двух недель", - сказали в пресс-службе.

Участники проекта смогут ознакомиться с расположением возможных площадок на карте, а затем из нескольких предложенных адресов отметить тот, где, по их мнению, надо создать, например, спортивную площадку, уточнил сотрудник пресс-службы.

Также голосующие увидят варианты благоустройства и решат, какой из них лучше. Появится возможность отмечать элементы, которые необходимо установить во дворах.

"Например, для детской площадки участники голосования смогут выбрать до пяти архитектурных форм из девяти предложенных. Среди них - качели, горка, песочный дворик, карусель и другие", - пояснили в пресс-службе, добавив, что в 2017 году на благоустройство районов выделено более 8 млрд руб., более 50% из которых будет распределено по результатам голосования в проекте "Активный гражданин".

В 2016 году по итогам голосований, проведенных по 121 району, благоустроили 362 объекта: 117 детских площадок, 32 зоны отдыха, 96 спортивных площадок, 74 дворовые (междворовые) территории и 43 площадки для выгула животных. 

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