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Бизнес заработал на новогодних фестивалях в Москве 56 млрд рублей

Москва
25 января, 12:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, января. /ТАСС
Сергей Собянин отметил, что это хорошие вложение и хороший приток дополнительных средств для развития бизнеса и города
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МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Фестивали, которые проходили в Москве в новогодние праздники, принесли бизнесменам 56 млрд рублей. Об этом сообщил в среду мэр столицы Сергей Собянин в ходе лекции в Высшей школе экономики.

"За новогодние фестивали бизнес заработал 56 млрд рублей. Это хорошие вложение, хороший приток дополнительных средств для развития бизнеса и города", - сказал Собянин. По его словам, проведению фестивалей способствует развитие общественных пространств города.

В Москве с 16 декабря по 15 января проходил фестиваль "Путешествие в Рождество", фестиваль "Рождественский свет" продолжается до середины февраля.

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