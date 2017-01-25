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УФСИН опровергло информацию о задержании сотрудника "Бутырки" за убийство

Москва
25 января, 12:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, января. /ТАСС
Ранее телеканал "360" сообщал, что руководитель отдела кадров "Бутырки" был задержан вечером 24 января
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МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Москве опровергло появившуюся в СМИ информацию о том, что якобы начальник отдела кадров СИЗО 2 ("Бутырка") был задержан за убийство супруги и падчерицы.

"Эта информация не соответствует действительности. Во-первых, начальником отдела кадров "Бутырки" работает женщина. Во-вторых, по информации дежурной части УФСИН, никто из сотрудников УФСИН по Москве не задерживался", - сообщил ТАСС руководитель пресс-службы столичного управления ведомства Сергей Цыганков.

Ранее телеканал "360" сообщил, что руководитель отдела кадров "Бутырки" был задержан поздно вечером 24 января в собственной квартире по подозрению в убийстве несовершеннолетней падчерицы и жены в квартире на Чертановской улице.

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