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Более 30 новых машин появились в парке "Социального такси" в 2016 году

Москва
25 января, 13:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, января. /ТАСС
Все закупленные автомобили отвечают современным требованиям безопасности и комфорта
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МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Более 30 новых автомобилей, микроавтобусов и автобусов туристического класса поступили в парк "Социального такси" Москвы в 2016 году. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Мосгортранса, таким образом, число транспортных средств "Социального такси" превысило 150 единиц.

Весь закупленный транспорт отвечает современным требованиям безопасности и комфорта: он оснащен специальными пандусами или подъемниками и оборудован системами климат-контроля и навигации.

"Социальное такси" является одним из наиболее востребованных городских сервисов среди маломобильных граждан. Ежедневно мы обеспечиваем около 600 индивидуальных и коллективных поездок. В прошлом году служба "Социальное такси" закупила 24 легковых автомобиля, пять комфортабельных микроавтобусов и два туристических автобуса большой вместимости. Весь новый транспорт полностью адаптирован для проезда маломобильных пассажиров и предназначен для поездок как на короткие, так и на длинные расстояния", - привела пресс-служба слова директора Службы социальных перевозок ГУП "Мосгортранс" Ирины Филипповой.

В настоящее время парк "Социального такси" насчитывает более 150 транспортных средств, обеспечивающих не только индивидуальные поездки маломобильных граждан, но и их проезд на различные культурные, развлекательные и спортивные мероприятия. В прошлом году услугами службы воспользовались более 400 тысяч пассажиров, в том числе спортсмены Паралимпийской сборной России и участники первых в истории Парадельфийских игр.

Московская служба "Социальное такси" основана в 1994 году. Сегодня это крупнейшая в России служба по организации индивидуальных и коллективных пассажирских перевозок для людей с ограниченными возможностями.

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