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Более 100 км дорог планируется построить в Москве в 2017 году

Москва
25 января, 13:34 UTC+3
Также будет возведено 25 транспортных сооружений - мостов, тоннелей и эстакад
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МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Строительство и реконструкция дорог остается приоритетом в работе городских властей. При этом в 2017 году планируется построить и реконструировать не менее 103 километров новых дорог. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.

По его словам, также строители возведут 25 транспортных сооружений - мостов, тоннелей и эстакад. "Дорожное строительство по-прежнему остается приоритетом. На эти цели выделяется значительная часть всей Адресной инвестиционной программы, в этом году расходы на строительство и реконструкцию дорог выросли в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом и составляют 150 млрд рублей", - сказал Хуснуллин.

Он напомнил, что прошлый год стал рекордным для Москвы по вводу дорожных объектов - строители сдали 101 км дорог и 45 транспортных сооружений. Всего с 2011 года в Москве построено 527 км дорог, включая 162 транспортных сооружения. 

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