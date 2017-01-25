Сильные морозы в Москве не задержатся

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Мороз в столичном регионе, над которым находится антициклон, в среду начал усиливаться, однако, как сообщили в Гидрометцентре РФ, холода в столице надолго не задержатся.

"Повышение температуры ожидается уже днем в четверг - на подходе очередной циклон", - отметил представитель метеослужбы. Вместе с тем, в начале следующей недели столбики термометров вновь начнут опускаться.

Прогноз

В четверг, 26 января, переменная облачность. Ночью без осадков, морозу усилится в Москве до минус 24 - минус 26, в центре до минус 20 градусов, по области прогнозируется 24-29 градусов мороза. Уже днем пройдет небольшой, местами умеренный снег. Температура в Москве минус 9 - минус 11 градусов, по области - от 9 до 14 градусов мороза, ветер западной четверти 2-7 м/с, к вечеру усиление до 7-12 м/с.

В пятницу, 27 января, ночью снег, в Москве 9-11 градусов ниже нуля, по области - от 9 до 14 градусов мороза, ветер северной четверти 5-10 м/с. Днем небольшой снег, в Москве минус 1 - минус 3 градуса, по области - от 1 до 6 градуса мороза. Ветер северной четверти 5-10 м/с.

В субботу, 28 января облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Ночью в Москве - минус 3 - минус 5 градусов, по области от 3 до 8 градусов ниже нуля. Днем в Москве 1-3 градуса мороза, по области - от 1 до 6 градусов со знаком "минус". Ветер переменных направлений 2-7 м/с.

В воскресенье температура немного понизится, до комфортных зимних значений. Ночью прогнозируется минус 5 - минус 10 градусов, днем будет от 2 до 7 градусов мороза. В понедельник ночью минус 10 - минус 15 градусов, днем минус 6 - минус 11 градусов. Оба дня местами с небольшим снегом и юго-западным ветром 3-8 м/с.

Классический снегопад

Накануне прохождение холодного атмосферного фронта в столичном регионе сопровождалось классическим снегопадом, который вновь освежил городские пейзажи. На метеостанции ВДНХ снег принес 2 мм осадков днем 24 января и 5 мм за ночь 25 января. Ночью по области местами снег был сильным: в Кашире он принес 7 мм, а в Домодедово 7 мм. Высота снежного покрова в среду утром составила на ВДНХ 35 см, в центре на Балчуге 32 см, в Тушино 38 см, Немчиновке 40 см. По области высота сугробов от 27 см в Можайске и 30 см в Черустях до 39 см в Кашире и 47 см в Михайловском.