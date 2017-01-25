Сергей Собянин поздравил московских студентов с праздником

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил студентов с Днем российского студенчества. Градоначальник побывал в Высшей школе экономики, где рассказал учащимся о развитии столицы, пообщался с ними и осмотрел выставку разработок студентов.

"Москва дает возможность не только получить хорошее образование, но и открывает перед студентами огромные возможности по выбору профессии, специальности и, собственно, вашей судьбы. Мы стараемся делать все, чтобы наш город был привлекателен для вас и интересен, и полезен", - сказал Собянин и поздравил студентов с праздником.

Мэр остановился на нескольких моментах, касающихся развития города. В частности, мэр отметил, что Москва является не только административной столицей.

"Это действительно неформальный лидер, неформальная столица России - город финансов, в котором сосредоточено 90% всех кредитных организаций России, центр IT- технологий, где сосредоточены 90% IT-компаний. Это, конечно, город студентов, это треть научного потенциала страны. Это огромный транспортный хаб, который находится на пересечении автомобильных, железнодорожных и авиационных путей", - сказал Собянин.

По его словам, весь мир движется по пути создания крупных мегаполисов и сегодня в них проживают миллиарды человек.

"Эти мегаполисы создают будущее экономики, о котором мы частенько говорим. В мегаполисах нет ни нефти, ни газа, но есть знания, есть инновации, есть наука, образование, есть технологии - как раз те точки, которые являются точками роста, локомотивами современной цивилизации. И Москва в этом отношении не хуже, чем большинство мегаполисов мира, по количеству населения она входит в тройку мировых лидеров", - сказал мэр.

Он отметил, что если несколько месяцев десятилетий назад города и страны боролись за количество заводов, добычи угля и металлургического проката, то сейчас страны борются "за людей, за знания, за новые технологии и все это происходит в крупнейших мировых агломерациях".

"Борьба идет за человека, мы видим перетоки человеческого потенциала между крупнейшими центрами мира. Москва является конкурентной в этой борьбе, конкурентов не для Тулы и Ярославля и Твери, а для Нью-Йорка, Лондона, Парижа. В этом и есть миссия Москвы, которая должна быть крупнейшим мегаполисом и конкурентом за человеческий капитал", - сказал мэр.

Для этого, по его словам, необходимо создание соответствующей среды, которая была бы комфортной для жителей, для отдыха, учебы и работы.