Полиция Москвы задержала подозреваемого в похищении породистого щенка

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МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Полицейские задержали в Москве подозреваемого в похищении породистого щенка йоркширского терьера. Об этом ТАСС сообщил заместитель начальника Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Юрий Титов.
"Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Красносельскому району задержали 26-летнего приезжего из Санкт-Петербурга, подозреваемого в хищении собаки", - сказал он.
Женщина разместила объявление в интернете о продаже собаки. Откликнувшийся на предложение мужчина пришел на встречу с хозяйкой и предложил пройти к банкомату. Пока женщина заходила в здание, злоумышленник схватил щенка и убежал.
По факту грабежа возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Как сообщил Титов, подозреваемый пояснил оперативникам, что собирался подарить похищенную собаку своей девушке.
Похищенный щенок был обнаружен в квартире подозреваемого и возвращен владелице.