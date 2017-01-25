Полиция Москвы задержала подозреваемого в похищении породистого щенка

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Полицейские задержали в Москве подозреваемого в похищении породистого щенка йоркширского терьера. Об этом ТАСС сообщил заместитель начальника Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Юрий Титов.

"Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Красносельскому району задержали 26-летнего приезжего из Санкт-Петербурга, подозреваемого в хищении собаки", - сказал он.

Женщина разместила объявление в интернете о продаже собаки. Откликнувшийся на предложение мужчина пришел на встречу с хозяйкой и предложил пройти к банкомату. Пока женщина заходила в здание, злоумышленник схватил щенка и убежал.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Как сообщил Титов, подозреваемый пояснил оперативникам, что собирался подарить похищенную собаку своей девушке.

Похищенный щенок был обнаружен в квартире подозреваемого и возвращен владелице.