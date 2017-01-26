Москомархитектура подготовила проект планировки новой автомагистрали

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Специалисты Москомархитектуры закончили работы над проектом планировки новой автомагистрали, которая соединит Фестивальную улицу с Алтуфьевским шоссе. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе Москомархитектуры.

"Нашими специалистами подготовлен проект постановления правительства Москвы, утверждающий проект планировки новой дороги, общей протяженностью 5,4 км", - отметил представитель пресс-службы.

"Ее основной задачей станет приоритетный пропуск потоков наземного городского пассажирского транспорта между линиями скоростного внеуличного транспорта - Замоскворецкой, Люблинско-Дмитровской, Серпуховско-Тимирязевской линиями метро и двумя линиями железнодорожного сообщения Октябрьской железной дороги и Савеловского направления МЖД", - добавил он.

По словам представителя пресс-службы, проект предполагает реконструкцию существующих улиц с расширением проезжей части от Фестивальной улицы до Алтуфьевского шоссе. При этом в районе станции Бескудниково Савеловского направления МЖД будет построен путепровод.

В ходе строительства новой дороги будут построены две одноуровневые развязки на пересечении с Коровинским шоссе и Дубнинской улицей. Также в районе прохождения новой трассы появится несколько новых скверов, например, на улице Софьи Ковалевской и на улице 800-летия Москвы.