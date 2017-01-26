Потепление приходит в Москву

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Погода вновь испытывает жителей Москвы своим переменчивым характером. Как сообщили в Гидрометцентре РФ, в четверг очередной циклон вызовет изменение метеоусловий - постепенно станет больше облаков, вечером пойдет небольшой снег.

"В Москве к вечеру мороз ослабнет до минус 9 - минус 11 градусов, по области - до минус 9 - минус 14 градусов. Западный ветер к вечеру усилится до 7-12 м/с", - уточнил представитель метеослужбы.

По данным синоптиков, в атмосфере над европейской территорией России по-прежнему преобладает западно- восточный перенос воздушных масс, что обусловливает изменчивость погоды, колебания температуры и атмосферного давления и усиление ветра. Погода будет теплее нормы, отклонение средней температуры предстоящей пятидневки от климатической нормы составит 4-5 градусов. На дорогах и тротуарах местами по-прежнему будет наблюдаться гололедица.

Подробный прогноз

В пятницу, 27 января, при северном ветре, 5-10 м/с, будет идти снег, местами сильный и с метелью, показания термометров сохранятся на отметках минус 9 - минус 11 градусов в Москве и 9-14 градусов мороза по области. Днем пройдет небольшой снег, потеплеет до минус 1 - минус 3 градусов в столице и минус 1 - минус 6 градусов в Подмосковье, ветер останется северным, 5-10 м/с, без сильных порывов.

В субботу, 28 января, в области повышенного атмосферного давления местами пройдет небольшой снег. Ночью в Москве 3-5 градуса ниже нуля, по области - 3-8 градусов мороза, днем в Москве - от минус 1 до минус 3 градусов, по области - 1-6 градусов мороза. Ветер переменных направлений.

В воскресенье, 29 января, местами небольшой снег. Температура ночью в Москве составит минус 7 - минус 9 градусов, по области - от 7 до 12 градусов мороза, на востоке до минус 18 градусов; днем в Москве - от минус 4 до минус 6 градусов, по области - от 4 до 9 градусов мороза. Ветер южный, юго-западный, 3-8 м/с.

В понедельник, 30 января, местами небольшой снег, ночью в Москве и Московской области - минус 10 - минус 15 градусов, днем - 6 -11 градусов мороза. Во вторник, 31 января, небольшой снег, ночью - минус 3 - минус 8 градусов, днем - от минус 4 до плюс 1 градуса.

Статистика января

Средняя температура прошедших 25 дней января в Москве, по данным станции ВДНХ, составляет минус 7,8 градуса при норме минус 9 градусов. За эти дни в столице выпало 40 мм осадков, или 95% от месячной нормы. Минувшая ночь в Москве и Московской области выдалась ясной тихой и морозной. В столице температура опускалась до минус 17 - минус 25 градусов (ВДНХ - минус 22,9; Тушино - минус 25 градусов), в районах области - до минус 22-29 градусов (минус 28,7 градусов было в Клину).

Самым холодным в этом месяце стало Рождество - 7 января - в Москве подморозило до минус 29,9 градуса. Самым теплым было 1 января, когда воздух прогрелся до плюс 2 градусов.