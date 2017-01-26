Реконструкция улиц Крылатская и Ярцевская в Москве завершится к началу 2018 года

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Работы по реконструкции Ярцевской и Крылатской улиц, входящих в состав южного участка Северо-Западной хорды, планируется закончить в конце 2017 - начале 2018 года. Об этом в четверг сообщает портал Стройкомплекса Москвы со ссылкой на заместителя мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марата Хуснуллина.

"Уже выполнен основной объем работ, включая реконструкцию Рябиновой улицы и возведение эстакады на Можайском шоссе. Сейчас на южном участке хорды продолжается реконструкция улиц Крылатская и Ярцевская, которая должна завершиться на рубеже 2017-2018 годов", - уточнил Хуснуллин.

В сообщении отмечается, что в 2017 году планируется сдать два участка хорды - от Рябиновой улицы до Аминьевского шоссе и от Мосфильмовской улицы до Аминьевского шоссе. В 2018 году будет закончено строительство участка хорды от Рублевского шоссе до Можайского через улицы Кубинка, Боженко и Толбухина.

Северо-Западная хорда объединит территории четырех округов города - Западного, Северо-Западного, Северного и Северо-Восточного. Длина трассы составит около 20 км, она протянется от Сколковского до Ярославского шоссе и разгрузит центральную часть города, связав периферийные районы. На трассе появятся два моста, семь тоннелей, 16 эстакад и 30 пешеходных переходов.