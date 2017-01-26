Число тяжких и особо тяжких преступлений сократилось в Москве более чем на 19% в 2016 г.

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Количество тяжких и особо тяжких преступлений в Москве в 2016 году сократилось более, чем на 19% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. Об этом в четверг на расширенной коллегии ГУ МВД по Москве сообщил глава столичной полиции Олег Баранов.

"В 2016 году количество зарегистрированных в городе Москве преступлений сократилось на 10,9%. В том числе на 19,2% меньше совершено преступных деяний, относящихся к категории тяжких и особо тяжких", - сказал он, отметив, что количество погибших от рук преступников также сократилось почти на 12%.

Также Баранов отметил, что столичные полицейские в прошлом году ликвидировали 30 преступных сообществ.

"Ликвидировано 30 преступных сообществ, к уголовной ответственности привлечено 167 их активных участников. Направлены в суд уголовные дела в отношении девяти банд, задержаны пять лиц, относящих себя к категории воров в законе", - сказал он.

По словам главы столичной полиции, в отношении почти 1,6 тыс. членов ОПГ уголовные дела окончены.

Кроме того, по словам Баранова, полицейские выявили около девяти тысяч экономических преступлений в прошлом году, а сумма средней взятки возросла в 2,5 раза.

"Выявлено 8 852 преступления в сфере экономики. Количество выявленных преступлений, совершенных в крупном и особо крупном размере или причинивших крупный ущерб, возросло почти на четверть", - сообщил он, отметив, что средняя сумма взятки возросла в 2,5 раза и превысила два миллиона рублей.

"Выявлено на 17 % больше преступлений коррупционной направленности", - отметил Баранов.