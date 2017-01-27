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В Москве электричка сбила трех рабочих, двое из них скончались

Москва
27 января, 9:45 дата обновления: 27 января, 10:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, января. /ТАСС
Подробности инцидента не уточняются
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МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Следственный комитет организовал доследственную проверку по факту гибели людей, сбитых электричкой на западе Москвы, сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК РФ Татьяна Морозова.

"Сегодня около 00:30 мск в районе платформы Рабочий поселок Белорусского направления Московской железной дороги группа строителей переходила железнодорожные пути в неустановленном для этого месте перед приближающимся электропоездом", - сказала она.

В результате наезда тяжелые травмы получили трое мужчин, все они были госпитализированы, двое из них впоследствии скончались в больнице.

Ранее о проведении проверки по факту травмирования электропоездом троих человек на западе Москвы сообщили также в пресс-службе транспортной полиции, подробности инцидента не уточнялись.

 

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