В Москве электричка сбила трех рабочих, двое из них скончались

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Следственный комитет организовал доследственную проверку по факту гибели людей, сбитых электричкой на западе Москвы, сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК РФ Татьяна Морозова.

"Сегодня около 00:30 мск в районе платформы Рабочий поселок Белорусского направления Московской железной дороги группа строителей переходила железнодорожные пути в неустановленном для этого месте перед приближающимся электропоездом", - сказала она.

В результате наезда тяжелые травмы получили трое мужчин, все они были госпитализированы, двое из них впоследствии скончались в больнице.

Ранее о проведении проверки по факту травмирования электропоездом троих человек на западе Москвы сообщили также в пресс-службе транспортной полиции, подробности инцидента не уточнялись.