На МКАД установили 500 дополнительных светодиодных опор освещения

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МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Новые опоры наружного освещения установили на МКАД. Как сообщил ТАСС заммэра Москвы Максим Ликсутов, подобная мера создаст визуальный комфорт для проезда и позволит снизить аварийность на магистрали.
"500 новых опор наружного освещения установлены на МКАД. В настоящее время завершается процесс их подключения. Установка дополнительного освещения позволит обеспечить безопасность участников дорожного движения, создать визуальный комфорт для проезда", - сказал заммэра.
По словам Ликсутова, установленное осветительное оборудование отвечает современным требованиям энергоэффективности, подходит климатическим условиям Москвы и имеет светодиодные источники света.
Решение о необходимости дополнительного освещения на МКАД было принято мэром Москвы в рамках программы по увеличению безопасности на дорогах города.