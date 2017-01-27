На МКАД установили 500 дополнительных светодиодных опор освещения

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Новые опоры наружного освещения установили на МКАД. Как сообщил ТАСС заммэра Москвы Максим Ликсутов, подобная мера создаст визуальный комфорт для проезда и позволит снизить аварийность на магистрали.

"500 новых опор наружного освещения установлены на МКАД. В настоящее время завершается процесс их подключения. Установка дополнительного освещения позволит обеспечить безопасность участников дорожного движения, создать визуальный комфорт для проезда", - сказал заммэра.

По словам Ликсутова, установленное осветительное оборудование отвечает современным требованиям энергоэффективности, подходит климатическим условиям Москвы и имеет светодиодные источники света.

Решение о необходимости дополнительного освещения на МКАД было принято мэром Москвы в рамках программы по увеличению безопасности на дорогах города.