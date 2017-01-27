Московский парк "Фили" подарит победителям конкурса ко Дню влюбленных билеты в театр

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Билеты в театр, романтический ужин и бесплатный прокат коньков ждут победителей конкурса ко Дню влюбленных, который проводит парк культуры и отдыха "Фили" в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе парка.

"Парк "Фили" к празднику Дня влюбленных проводит конкурс на лучшую фотографию в социальных сетях Instagram, Vkontakte и Facebook. 14 февраля в 19:00 мск на экране возле главного входа в парк "Фили" покажут фотографии победителей, которые получат сертификат на один из следующих призов: романтический ужин в ресторане, бесплатный прокат коньков на любом из катков парка и подведомственных территорий, бесплатное посещение любого маршрута "Панда Парка", два билета в Московский театр мюзикла", - сказали в пресс-службе парка.

Для участия в конкурсе паре нужно сделать свою фотографию с любым изображением сердца (из бумаги, снега, пластика, сложить руками, нарисовать), на территории парка "Фили" и опубликовать ее в одной из трех соцсетей с хэштегом #любовьвпаркефили.

"Кроме того, нужно быть подписанным на группу парка Vkontakte. Фотография должна быть интересной, красивой и оригинальной", - добавили в пресс-службе. 13 февраля администрация парка подведет итоги конкурса, а 14 числа объявит победителей.